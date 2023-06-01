Прокуратура требует от властей Архангельска оборудовать проезд многодетным семьям к их земле

Решением Исакогорского районного суда г. Архангельска удовлетворены исковые требования прокурора о возложении

на администрацию городского округа «Город Архангельск» обязанности по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, которые подлежат бесплатному предоставлению в собственность многодетным семьям.

Ранее аналогичные требования прокурора удовлетворены решением Соломбальского районного суда г. Архангельска в отношении земельных участков, расположенных по улицам Междуречье и Карбасная, по Маймаксанскому шоссе в г. Архангельске.

Наличие проектно-сметной документации на строительство указанных подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам позволит органу местного самоуправления подать заявку в адресную областную инвестиционную программу в целях получения дополнительного финансирования на обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям.

В настоящий момент ожидают получения земельных участков на территории города Архангельска более двух тысяч многодетных семей.