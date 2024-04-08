Пенсионеру из Коряжмы сделали перерасчет за летний труд в Мезени

Прокуратурой Архангельской области проведена проверка по обращению пенсионера о несогласии с отказом отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и НАО включить в страховой стаж периоды работы с 1962 года по 1964 год в племсовхозе «Мезенский» в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Пенсионер обратился в отделение Фонда с заявлением о перерасчете пенсии, приложив архивную справку о периодах работы в племсовхозе, однако в перерасчете пенсионным органом отказано из-за отсутствия приказов, распоряжений о приеме на работу, увольнении, а также отсутствия в архивной справке информации о дате рождения и должности заявителя.

В целях защиты прав пенсионера прокурором г. Коряжмы в Ломоносовский районный суд г. Архангельска предъявлено исковое заявление о возложении на отделение Фонда обязанности включить в страховой стаж периоды работы в племсовхозе «Мезенский» в летнее время в 1962 – 1964 годы.

Суд, удовлетворяя исковые требования прокурора указал, что представленные документы содержат достоверные сведения о работе пенсионера в спорный период. Сам факт нарушения работодателем порядка хранения документов в отношении своих работников, невнесения записей в трудовую книжку не может влиять на право гражданина на пенсионное обеспечение.

Решение суда вступило в законную силу.