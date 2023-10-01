Прокуратура заставила Пенсионный фонд оплатить архангельскому пенсионеру поездку в Турцию

Прокуратурой Архангельской области проведена проверка по обращению пенсионера о несогласии с отказом отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно.

Установлено, что пенсионер в 2023 году отправился на отдых в Турцию, по его заявлению пенсионным органом произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно по маршруту Архангельск-Москва-Архангельск.

В выплате компенсации расходов по маршруту Москва-Анталья-Москва отделением Фонда отказано по причине отсутствия в маршрут-квитанции электронного билета сведений о тарифе и итоговой стоимости перевозки, что явилось основанием для обращения пенсионера в органы прокуратуры.

В целях устранения выявленных нарушений заместитель прокурора Архангельской области обратился в суд с иском о взыскании с отделения Фонда

в пользу пенсионера расходов по проезду к месту отдыха и обратно по маршруту Москва-Анталья-Москва в пределах территории Российской Федерации.

Решением мирового судьи требования заместителя прокурора Архангельской области удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.