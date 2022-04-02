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Прокуратура обязала власти Коношского района заняться аварийными зданиями

Апелляционным определением Архангельского областного суда от 20.07.2022 удовлетворено представление прокурора Коношского района, признано незаконным решение Коношского районного суда Архангельской области в части отказа в удовлетворении требований прокурора Коношского района о возложении на администрацию муниципального образования «Коношское» обязанности по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении земельных участков, расположенных на территории поселка Коноша, находящихся в частной собственности, на которых имеются объекты незавершенного строительства, развалившиеся ветхие (аварийные) здания, строительный мусор, разрушенная котельная.

С указанными выводами суда первой инстанции апелляционная коллегия не согласилась, указав, что названным органом местного самоуправления допущено бездействие по осуществлению муниципального земельного контроля и принятию мер к ограничению доступа к названным объектам, представляющих реальную угрозу для жизни граждан. На администрацию МО «Коношское» возложена обязанность по организации мероприятий муниципального земельного контроля в отношении указанных земельных участков в срок до 01.12.2022.

Органом местной власти уже приняты меры к устранению нарушений закона и понуждению в судебном порядке собственников земельных участков к их очистке.

 

02 август 10:47 | : Скандалы

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