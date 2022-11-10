Прокурор Вельского района изобличил факт мелкой коррупции

В ходе проведенной прокуратурой Вельского района проверки установлено, что директор одной из коммерческих организаций в июле текущего года привлек к трудовой деятельности бывшего чиновника городской администрации. При этом уведомление о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим в администрацию городского поселения «Вельское» работодателем в установленный законом срок не направлено.
В этой связи прокурором Вельского района в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Вельского судебного района руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей
Судебное постановление в законную силу не вступило.