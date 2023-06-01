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Власти Котласского округа мучили жаждой жителей деревни Нечаиха

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению гражданина, в ходе которой установлено, что администрацией муниципального округа допущено бездействие в вопросах реализации полномочий по водоснабжению населения д. Нечаиха – имеющийся в деревне колодец не содержится надлежащим образом, в результате чего потерял эксплуатационные свойства, а подвоз воды органами власти не организован.

Вместе с тем население административных пунктов должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке и в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Отсутствие питьевого водоснабжения в д. Нечаиха нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную среду обитания и охрану здоровья.  

По результатам  проверка прокурором в суд предъявлен иск по итогам рассмотрения которого на администрацию Котласского муниципального округа возложена обязанность организовать питьевое водоснабжение жителей                д. Нечаиха в течение месяца после вступления решения суда в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

(фото с https://freelance.ru/leonnik/derevnya-stary-kolodec-3332686.html) 

07 август 14:22 | : Скандалы

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