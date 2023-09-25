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Дело матери-садистки из Новодвинска рассмотрят в суде

Прокурором г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по             уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой      по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетней и ненадлежащее исполнение обязанностей по её воспитанию).

По версии следствия обвиняемая с сентября 2021 года по апрель 2023 года по месту жительства и на улице неоднократно применяла насилие                 в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своей 10-летней дочери, причиняя ей физическую боль и нравственные страдания. 

Пытаясь добиться послушания от дочери, женщина наносила ей побои, в том числе использовала ремень, провод от зарядного устройства для мобильного телефона и камень. Нанесение телесных повреждений сопровождалось многочисленными высказываниями оскорбительного характера.

Вину в совершении преступлений обвиняемая признала частично. 

В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ему оказана необходимая квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки, направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

10 ноябрь 14:20 | : Происшествия

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