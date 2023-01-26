Строгая мамаша из Новодвинска истязала дочь морально и физически

Прокурором г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании несовершеннолетней дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по её воспитанию (п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).

Установлено, что с января 2021 г. по октябрь 2022 г.по месту жительства в г. Новодвинске женщина неоднократно применяла насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своей 14-летней дочери, причиняя подростку физическую боль и нравственные страдания.

В качестве предметов преступления женщина использовала кухонную метлу, рюкзак и мокрую тряпку. Нанесение телесных повреждений сопровождалось многочисленными высказываниями оскорбительного характера в отношении подростка.

Вину в совершении преступлений обвиняемая признала полностью, в содеянном раскаялась. В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки, направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.