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Строгая мамаша из Новодвинска истязала дочь морально и физически

Прокурором г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по             уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой      в истязании несовершеннолетней дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по её воспитанию (п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).

Установлено, что с января 2021 г. по октябрь 2022 г.по месту жительства в г. Новодвинске женщина неоднократно применяла насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своей 14-летней дочери, причиняя подростку физическую боль и нравственные страдания. 

В качестве предметов преступления женщина использовала кухонную метлу, рюкзак и мокрую тряпку. Нанесение телесных повреждений сопровождалось многочисленными высказываниями оскорбительного характера   в отношении подростка. 

Вину в совершении преступлений обвиняемая признала полностью,                                     в содеянном раскаялась. В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки, направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.kazan.kp.ru/online/news/3763391/) 

 

22 февраль 09:44 | : Происшествия

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