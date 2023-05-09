Прокуратура предупреждает об опасности лесных пожаров в Приморском округе

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой с целью обеспечения безопасности граждан, защиты их интересов, в том числе на охрану окружающей среды, проводятся проверки готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду.

В нарушение требований действующего законодательства, на объектах защиты, граничащих с лесничествами, некоторыми органами местного самоуправления не обеспечено наличие противопожарных расстояний от границ жилой застройки, а также источников наружного противопожарного водоснабжения для обеспечения оперативного реагирования в случае возникновения пожара.

Нарушения могут привести к возникновению лесных пожаров, в результате которых происходит повреждение или утрата природных ресурсов, создается угроза жизни и здоровью граждан.

В этой связи главам трех администраций Приморского района внесены представления об устранении допущенных нарушений.

Надзорные мероприятия продолжаются.