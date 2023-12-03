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МВД подтвердило факт мздоимства СГМУ с иностранных студентов

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, ряд должностных лиц из числа сотрудников одного из высших учебных заведений города Архангельска (Северный медицинский госуниверситет)  создали за пределами Российской Федерации организацию с целью привлечения иностранных студентов и извлечения прибыли. В официальных пригласительных письмах указывалось, что договоры на обучение заключаются только при посредничестве данной организации, а стоимость образовательных услуг значительно превышала установленную учебным заведением. Введенные в заблуждение абитуриенты соглашались с данными условиями.

В дальнейшем заключались трехсторонние договоры между вузом, указанной организацией и студентом, где в нарушение требований федерального законодательства не указывалась стоимость обучения. При этом каких-либо реальных услуг, перечисленных в договорах, со стороны организации не оказывалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В помещениях образовательной организации проведены обыски. В настоящее время подозреваемыми по уголовному делу являются четыре должностных лица, в отношении двух избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На данный момент потерпевшими признаны семь человек, сумма причиненного ущерба составляет около трех миллионов рублей. У следствия есть основания полагать, что по указанной схеме договоры заключили порядка полутора тысяч иностранных студентов.

(фото с https://lib.nsmu.ru/news/index.php?ID=50708

 

28 декабрь 15:01 | : Скандалы

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