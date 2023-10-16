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Директор архангельской управляшки доигрался до уголовки

Речь идет о Константине Неверове, бывшем директоре УК «Новый уютный дом». Компания, кстати, признана банкротом.

Неверова обвиняют в сокрытии денег от налогов и прочих финансовых махинациях.

Из пресс-релиза прокуратуры Архангельской области:

 — По версии следствия, обвиняемый, зная о принудительном взыскании налоговым органом недоимки по налогам и сборам в размере свыше 3 миллионов рублей, умышленно израсходовал 2,8 миллиона рублей на расчеты с поставщиками и кредиторами, используя расчетный счет другой организации — ООО «Риц».

Подозреваемый свою вину не признает.

Дело передано в суд, где ему грозит реальный срок.

(фото с https://nerulife.ru

04 декабрь 13:10 | : Скандалы

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