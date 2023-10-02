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Директор архангельской управляшки скрыл налогов почти на 3 млн

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Новый уютный дом». Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере). 

По версии следствия обвиняемый с 14.04.2021 по 13.12.2021, являясь руководителем Общества, зная о принудительном взыскании налоговым органом недоимки по налогам и сборам в размере свыше 3 млн рублей, умышленно израсходовал 2,8 млн рублей на расчеты с поставщиками и кредиторами, используя расчетный счет другой организации – ООО «Риц». 

При этом обвиняемый направлял в адрес ООО «Риц», действующего на основании агентского договора о начислении и учете платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, подписанные им финансовые письма о перечислении выручки Общества за оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета контрагентов-кредиторов четвертой и пятой очередей, чем грубо нарушил законные интересы кредитора третьей очереди – бюджетной системы.

Израсходовав денежные средства на собственные текущие нужды организации, обвиняемый сокрыл денежные средства за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере. 

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал.

Прокурором г. Архангельска к обвиняемому заявлен гражданский иск в интересах Российской Федерации о возмещении ущерба, причиненного бюджетной системе государства.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска. 

24 ноябрь 15:57 | : Скандалы

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