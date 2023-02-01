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Гендиректор архангельской управляшки скрысил 3.5 млн рублей из налогов

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «УК Новоком». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенном в крупном размере). 

Установлено, что обвиняемый, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность общества с 19.02.2020 по 30.04.2021 зная о принудительном взыскании налоговым органом недоимки по налогам и сборам в размере около 3,5 млн рублей вывел из-под механизма принудительного взыскания 7,6 млн рублей  через расчетный счет другой организации, в обход своих заблокированных счетов. При этом, руководитель фирмы  направлял в адрес данного общества финансовые письма о перечислении денежных средств – выручки ООО «УК Новоком» за оказанные услуги и выполненные работы, на расчетные счета своих контрагентов-кредиторов. 

Израсходовав денежные средства на собственные текущие нужды общества, обвиняемый таким образом сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере. 

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска. 

28 февраль 13:03 | : Скандалы

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