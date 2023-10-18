Разрушенным мостом в Мезенском округе занялась прокуратура

О бедственном положении, в которое попали жители села Долгощелья, отрезанные от цивилизации, мы сообщали ранее . И вот резонанс:

Органами прокуратуры области организована проверка по факту разрушения мостовых сооружений в Мезенском округе и Онежском муниципальном районе, по которым осуществляется транспортное сообщение с тремя населенными пунктами указанных муниципальных образований – с. Долгощелье, п. Кодино и п. Мудьюга.

В ходе надзорных мероприятий по данному факту будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления обязанности по надлежащему содержанию дорожной инфраструктуры, обеспечению населения продуктами первой необходимости.

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.