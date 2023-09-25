Прокуратура взгреет энергетиков за массовые отключения в деревнях Поморья

Органами прокуратуры области организована проверка по факту произошедшего в Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Устьянском муниципальных округах аварийного отключения электроэнергии, в результате которого без электроснабжения осталось 175 населенных пунктов.

В ходе надзорных мероприятий по данному факту будет дана оценка действиям (бездействию) ресурсоснабжающих организаций и должностных лиц органов местного самоуправления.

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.