Дети из новодвинской спортшколы находятся в большой опасности

Улицу Ворошилова в Новодвинске отремонтировали в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Однако безопасной она не стала. И даже наоборот.

Дети теперь на выходе из спортшколы попадают сразу на проезжую часть. Вернее, на пешеходный переход. И водители не успевают среагировать.

"Зебру" здесь расположили прямо перед калиткой. А должно быть предусмотрено несколько метров тротуара.

Из-за забора водителям теперь не видно детей, которые могут неожиданно выскочить на проезжую часть.

Налицо плохо проработанный проект ремонта. Кстати, именно такой случай разобран в соответствующих дорожных ГОСТах. В них рекомендовано перенести калитку на 20-30 метров.

Региональное отделение ОНФ обратилось в мэрию Новодвинска, с просьбой перенести калитку и оборудовать тротуар вдоль забора школы во имя безопасности детей, их родителей и педагогов.