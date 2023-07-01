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Дети из новодвинской спортшколы находятся в большой опасности

Улицу Ворошилова в Новодвинске отремонтировали в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Однако безопасной она не стала. И даже наоборот.

Дети теперь на выходе из спортшколы попадают сразу на проезжую часть. Вернее, на пешеходный переход. И водители не успевают среагировать.

"Зебру" здесь расположили прямо перед калиткой. А  должно быть предусмотрено несколько метров тротуара.

Из-за забора водителям теперь не видно детей, которые могут неожиданно выскочить на проезжую часть.

Налицо плохо проработанный проект ремонта. Кстати, именно такой случай разобран в соответствующих дорожных ГОСТах. В них рекомендовано перенести калитку на 20-30 метров.

Региональное отделение ОНФ обратилось в мэрию Новодвинска, с просьбой перенести калитку и оборудовать тротуар вдоль забора школы во имя безопасности детей, их родителей и педагогов.

26 сентябрь 13:29 | : Скандалы

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