Дорога в никуда. В Архангельске отремонтировали тротуар, ведущий к развалюхе

Ремонт улиц, дорог и тротуаров по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Архангельске вызывает массу вопросов. За приведение в порядок улицы Орджоникидзе власти заплатили более 34 млн рублей.



Дом № 5 признали аварийным и уже начали расселять. И именно в этом году власти решили вложить деньги в благоустройство тротуаров рядом с развалюхой. Видимо, чтобы людям было удобней выносить свои вещи из бывших квартир.



Неподалеку еще одно ноу-хау – пара метров свежего тротуара в виде запятой посреди напрочь убитого пешеходного пространства.



И, наконец, дорога в никуда. От основной проезжей части зачем-то построили кусок дороги, который упирается в тропинку.



Архангельское отделение ОНФ обратилось в прокуратуру Архангельска с просьбой проверить обоснованность бюджетных трат.