Архангельск. Эта опасная дорога к знаниям

Представители Общественного совета при УМВД России по Архангельской области и региональной Общественной палаты совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по проверке пешеходных переходов вблизи образовательных организаций областного центра. Эта тема неоднократно становилась предметом обсуждения на заседаниях обеих организаций. В прошлом году была проведена масштабная проверка переходов, даны рекомендации по устранению недостатков. В этот раз одной из задач выезда стало желание проверить, исполняются ли рекомендации общественников.
Первой остановкой стала Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат на улице Маяковского в Соломбальском округе. Здесь изменения налицо – произведен ремонт дороги, оборудованы необходимые искусственные неровности, установлены знаки и ограждения.
– Мы прекрасно помним картину, которую видели в прошлом году – дети по лужам и глине буквально перепрыгивали проезжую часть. Ситуация изменилась кардинально, и в этом большая заслуга директора школы. Мы видели его неравнодушие, искреннее желание улучшить ситуацию, – отметила член Общественного совета при УМВД Надежда Ахраменко.
Общественники пообщались с директором школы Сергеем Докучаевым, пришли к выводу, что несмотря на очевидные улучшения, сделать предстоит еще много. Необходима установка специализированных светофоров, оборудование места для высадки детей из транспортных средств. Не хватает и тротуара на переулке Широком.
В ходе проверок, проведенных в Северном и Соломбальском округах, обозначен ряд недостатков. Некоторые могут быть устранены в ближайшее время при должном внимании и содействии со стороны профильных ведомств. К примеру, на перекрестке улиц Маяковского и Советской, по которому ежедневно передвигается множество школьников, необходимо выделить третью фазу светофора для пешеходов. Общественники понаблюдали за ситуацией на дороге, убедившись, что маленькие дети и пожилые люди не успевают переходить проезжую часть в отведенное время.
Также участников рейда заинтересовала дорожная обстановка вблизи Детской школы искусств № 2 имени А.П. Загвоздиной. Здесь необходимо не только оборудовать пешеходные переходы, но и улучшить уличное освещение, обустроить тротуары и отремонтировать дорогу, по которой ежедневно передвигаются как ученики 49 школы, так и воспитанники Школы искусств.
Еще больше проблемных моментов общественники обозначили при посещении здания, в котором размещаются начальные классы школы № 51 на улице Пушкинской в Северном округе: и подход, и подъезд к учебному учреждению затруднены, а из-за отсутствия тротуаров дети вынуждены передвигаться по проезжей части.
Эти и другие вопросы будут рассмотрены на круглом столе, который состоится на площадке Общественной палаты Архангельской области на следующей неделе. По его результатам планируется выработать четкие рекомендации по повышению безопасности пешеходных переходов и приведению их в соответствие с имеющимися нормативами.