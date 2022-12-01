Маршрутами школьных автобусов в Вилегодском районе занялась прокуратура

Прокуратурой Вилегодского района по результатам проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявлены нарушения в части оборудования остановочных пунктов на маршрутах движения школьных автобусов.
Установлено, что на территории округа к пяти образовательным учреждениям организованы маршруты для подвоза учащихся регулярным автобусным сообщением. Однако места сбора, посадки и высадки детей по маршрутам следования не оборудованы специальными указателями, предусмотренными законом.
Администрация округа, как учредитель образовательных учреждений, а также как орган, осуществляющий деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, соответствующие недостатки своевременно не устранили, установку указателей не обеспечили.
В этой связи прокурор района обратился в суд, который своим решением
на администрацию возложил обязанность оборудовать все остановочные пункты маршрутов автобусных перевозок детей на территории Вилегодского муниципального округа указателями, определяющими место остановки транспортного средства для посадки (высадки) детей.
Решение суда не вступило в законную силу.