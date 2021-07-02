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Фонд капремонта Архангельской области получил очередную нахлобучку от прокуратуры

В рамках надзорной деятельности Котласской межрайонной прокуратурой установлен факт заключения НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» дополнительных соглашений к договору о продлении срока проведения капитального ремонта 5 многоквартирных домов на территории Котласского района в отсутствие предусмотренных законом оснований.

В этой связи Котласской межрайонной прокуратурой 20.03.2023 в отношении указанного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ (изменение условий договора при его исполнении, если федеральным законом предусмотрен запрет такого изменения).

Постановлением Архангельского УФАС России от 12.05.2023 юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

06 июнь 11:47 | : Скандалы

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