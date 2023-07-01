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В Северодвинской городской больнице №2 лихо воровали

Прокуратурой Архангельской области в Северодвинский городской суд направлено уголовное дело в отношении инженера хозяйственно-технической службы ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» (далее – ГБУЗ АО «СГКБ № 2 СМП») и индивидуального предпринимателя из г. Северодвинска.

Как установлено расследованием, работник ГБУЗ АО «СГКБ № 2 СМП» зная о расширении в связи с распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 коечного фонда больницы, необходимости обеспечения его медицинскими газами, а также выделении на эти цели финансирования, привлек к выполнению работ по восстановлению и установке кислородопроводов знакомого индивидуального предпринимателя, с которым вступил в преступный сговор на хищение денежных средств учреждения здравоохранения посредством обмана его руководителей относительно объема выполненных работ и понесенных затрат.

Обеспечив в период с января по декабрь 2020 г. заключение и исполнение 9 контрактов по завышенным ценам, соучастники похитили 5 665,9 тыс. руб.

Кроме этого, инженер хозяйственно-технической службы, выступая как индивидуальный предприниматель, завысив объем и стоимость работ похитил 370 тыс. руб. при исполнении заключенного с ним ГБУЗ АО «СГКБ № 2 СМП» контракта на ревизию подземного кислородопровода.

Преступления выявлены Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области, уголовное дело о них расследовано в его следственном отделении, совместные действия соучастников квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, самостоятельные действия работника ГБУЗ АО «СГКБ № 2 СМП» – по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

С целью возмещения ущерба и уплаты штрафа, возможного в виде дополнительного наказания, следственным органом наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 8 млн. руб.

23 август 09:06 | : Скандалы

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