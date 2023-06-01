Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Главврач 4-й горбольницы Архангельска наказан рублем за некомплект оборудования

В рамках проведенной прокуратурой г. Архангельска проверки в деятельности ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №4» выявлены факты несоблюдения утверждённых стандартов оснащения отделения паллиативной медицинской помощи.

Проверка показала, что отделение не оснащено аппаратом искусственной вентиляции легких, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью пациентов.

В этой связи главному врачу ГБУЗ АО «АГКБ № 4» внесено представление об устранении нарушений закона. По постановлению прокуратуры главный врач лечебного учреждения мировым судьей судебного участка № 8 Ломоносовского судебного района признан виновным по ч. 3  ст.19.20 КоАП РФ и оштрафован на 20 000 рублей. 

Кроме того, прокуратурой  в суд направлено исковое заявление об обязании  лечебного учреждения укомплектовать отделение паллиативной медицинской помощи недостающим оборудованием.

 

17 июль 16:37 | : Скандалы

Главные новости


Песня плова
Как «Красное Поморье» стало жёлтым

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (177)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20