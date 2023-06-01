Главврач 4-й горбольницы Архангельска наказан рублем за некомплект оборудования

В рамках проведенной прокуратурой г. Архангельска проверки в деятельности ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №4» выявлены факты несоблюдения утверждённых стандартов оснащения отделения паллиативной медицинской помощи.

Проверка показала, что отделение не оснащено аппаратом искусственной вентиляции легких, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью пациентов.

В этой связи главному врачу ГБУЗ АО «АГКБ № 4» внесено представление об устранении нарушений закона. По постановлению прокуратуры главный врач лечебного учреждения мировым судьей судебного участка № 8 Ломоносовского судебного района признан виновным по ч. 3 ст.19.20 КоАП РФ и оштрафован на 20 000 рублей.

Кроме того, прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании лечебного учреждения укомплектовать отделение паллиативной медицинской помощи недостающим оборудованием.