Прокурор заставил власти МО "Талажское" создать маневренный фонд жилья

Приморским районным судом удовлетворены исковые требования Приморского межрайонного прокурора о признании бездействия администрации муниципального образования «Талажское» по созданию маневренного жилищного фонда незаконным и обязании создать на территории этого муниципального образования маневренный жилищный фонд для переселения граждан.

Установлено, что на территории сельского поселения расположены 12 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Вместе с тем маневренный фонд на территории поселения отсутствует, что создает угрозу нарушения прав граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций во внеочередном предоставлении жилого помещения.

Решением суда исковые требования удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена обязанность по созданию маневренного жилищного фонда в срок до 31 декабря 2023 г.

Решение суда в законную силу не вступило.