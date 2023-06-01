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Светофоры в Онеге стали причиной прокурорского вмешательства

В Онеге после принятых мер прокурорского реагирования органами местного самоуправления обеспечена установка информационных световых секций о движении пешеходов на существующих светофорах.

 Установлено, что с 01.03.2023 вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие обеспечение работы светофорных объектов путем разделения транспортных и пешеходных потоков либо размещением информационных световых секций о движении пешеходов.

Администрацией МО «Онежский муниципальный район» данные требования закона исполнены не были, что потребовало внесения прокурором представления об устранении нарушений закона.

После принятых прокурором мер реагирования муниципалитетом закуплены и установлены на существующие светофоры информационные световые секции о движении пешеходов, обеспечивающие дополнительную безопасность участников дорожного движения. 

 

18 июль 14:45 | : Скандалы

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