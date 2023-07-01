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В Архангельской области возник скандал вокруг несуществующего причала

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 22.05.2023 по иску заместителя прокурора области признан недействительным договор аренды лесного участка площадью 1,4683 га, заключенный между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и гражданином для строительства и эксплуатации причала.

Поводом для обращения с иском об оспаривании указанного договора послужило его заключение вопреки требованиям ст. 73.1 Лесного кодекса Российской Федерации без проведения торгов, а также возложение на арендатора обязанности по сносу расположенных на земельном участке самовольных построек, исполнение которой в силу ранее состоявшегося судебного решения возложена на третьих лиц. 

Вместе с тем женщина ранее являлась собственником соответствующих самовольных построек, которые в последующем передала их по договору купли-продажи своей дочери.

Кроме того, обстоятельства дела свидетельствуют о намерении гражданки использовать лесной участок для развития туризма, ее действия направлены на сохранение незаконно возведенных на лесном участке построек.

Состоявшимся по делу судебным актом на женщину возложена обязанность возвратить переданный ей на условиях договора аренды лесной участок

Решение суда в законную силу не вступило.

 

18 июль 11:10 | : Скандалы

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