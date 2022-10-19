В Верхнетоемском районе наведен порядок в аренде объектов теплоснабжения

Арбитражным судом Архангельской области удовлетворен иск заместителя прокурора Архангельской области к администрации Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области и ООО «Управляющая компания «Уютный город» о признании недействительным договора аренды объектов теплоснабжения, расположенных на территории округа.
Поводом для обращения в суд послужила незаконная передача органом местного самоуправления таких объектов коммерческой организации в аренду, минуя конкурсные процедуры вопреки императивным требованиям закона о их передаче исключительно на условиях концессионного соглашения и возложении обязанности по реализации инвестиционных программ по модернизации и замене морально устаревшего оборудования на объектах жилищно-коммунального назначения с целью повышения качества услуг теплоснабжения, предоставляемых потребителям.
Решение суда в законную силу не вступило.