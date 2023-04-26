Котласского фермера оштрафовали на 1.7 млн рублей за ущерб лесному фонду

В ходе проведенной Котласской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области и главой крестьянского (фермерского) хозяйства в 2008 году заключен договор аренды лесного участка на территории бывшего СПК «Приводинское» с целью заготовки древесины.

Вопреки требованиям лесного законодательства в период с июня по август 2021 года на арендованном участке произведена незаконная рубка леса, ущерб от которой составил 1, 768 млн рублей.

Ответственность за сохранность лесов возложена на арендатора.

По иску Котласской межрайонной прокуратуры решением Котласского городского суда причиненный государству ущерб взыскан с главы крестьянского (фермерского) хозяйства в доход бюджета Котласского муниципального округа.