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Работники архангельского предприятия вовсю воровали пиломатериалы

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей г.Архангельска, обвиняемых по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что в период с 01 марта по 30 сентября 2021 года трое работников одного из лесозаготовительных заводов г. Архангельска обратились к работодателю с заявлениями о приобретении на льготных условиях кусковых отходов  производства (дров). После получения разрешительных документов в обеденное время тайно осуществляли погрузку пакетов с готовой продукцией в кузов служебного грузового автотранспорта, а сверху для конспирации насыпали приобретенные дрова. В таком виде автомобиль беспрепятственно выезжал с охраняемой территории предприятия.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудник                      контрольно-пропускной службы предприятия обратил внимание на визуальное несоответствие объема разрешенных к вывозу и фактически погруженных в грузовой автомобиль дров. С помощью установленного на автомобиле оборудования удалось отследить маршрут его передвижения.

Похищенные пиломатериалы обвиняемые доставляли на производственную базу и продавали индивидуальному предпринимателю, занимавшемуся изготовлением деревянных строительных конструкций. Полученными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,7 млн. рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 450 тыс. рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Исакогорский районный суд                                         г. Архангельска для рассмотрения по существу.

15 июнь 09:18 | : Скандалы

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