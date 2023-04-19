Бывший агроминистр Архангельской области отделался штрафом за оскорбление Путина

Владимир Личный был министром агропромышленного комплекса Поморья в правительстве губернатора Михальчука. Также отсидел один созыв в Архангельском областном Собрании в качестве депутата от «Справедливой России».

После отставки своего патрона занялся общественной деятельностью на ниве сельского хозяйства. В последние годы практически выпал из информационного поля. И вот пожалуйста…

В начале апреля текущего года сей заслуженный пенсионер разместил в подъезде многоквартирного дома в самом центре Архангельска портрет президента с оскорбительной подписью, которую трудно трактовать иначе, как отношение бывшего чиновника к СВО.

Действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения, что не составило труда определить личность «партизана».

В ходе судебных слушаний Личный признал свою вину и объяснил свое деяние повышенной нервной возбудимостью на фоне личных обстоятельств.

В итоге суд приговорил его к штрафу в 15 000 рублей. Что в два раза меньше нижнего предела наказания за такого рода правонарушение.

А ведь могли бы записать и в иноагенты…