Личное дело экс-министра Личного

Владимир Личный, известный как бывший глава АПК Поморья (правительство губернатора Орлова) и такой же бывший депутат-справедливорос областного Собрания, совершил антиобщественный поступок. С политическим душком.

Парадоксально, но сейчас Личный занимается именно общественной работой, возглавляя какой-то там комитет по развитию сельского хозяйства.

По версии наших коллег из Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», ему инкриминируется следующее: сей благообразный господин зашел в подъезд престижного жилого комплекса в самом центре Архангельска и на доске объявлений разместил портрет Владимира Владимировича Путин с надписью, порочащей честь и достоинство нашего президента.

Разовая это акция или системная информационная провокация, предстоит разбираться следствию.

Правда, после задержания экс-министр пошел стал клясться, что всю жизнь любил Путина, поддерживал линию его политики и СВО. А тут, не иначе, бес попутал.

Напомним, что Личный и на посту главы аграрного ведомства нередко поражал общественность нестандартностью мышления. Чего стоит одна его фраза из 2015 года: «Деньги надо зарывать в землю, а не топить в молоке», где глаголы заключили в кавычки сами журналисты.

Наши коллеги из «Эха» считают, что виной всему весеннее обострение, связанное с нестабильной погодой этого сезона на Русском Севере, и приводят примеры временного помешательства других знаковых личностей Поморья:

Вспомним экс-губернатора Киселёва и памятное видео 2007 года, на котором человек, похожий на губернатора, берёт пачку долларов палочками для суши от директора «Севергаза» в рабочем кабинете.

Вспомним, как генеральский сын, замминистра Бусин предал интересы госслужбы за стиральную машину.

Вспомним министра образования области Гнедышева, который в рабочем кабинете соблазнял малолеток.

Вспомним мэра Котласа — тёщу террориста.

Вспомним Шаулова, который смотался из Архангельска со 120 миллионами бюджетных рублей.

Вспомним экс-губернатора Орлова с его «шелупонью».