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В Архангельской области грубо нарушили права инвалида

Прокуратурой Виноградовского района по обращению гражданина проведена проверка исполнения ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» законодательства   о здравоохранении и социальной защите инвалидов, в ходе которой выявлены грубые нарушения, допущенные должностными лицами лечебного учреждения.

Установлено, что находясь на стационарном лечении в больнице, заявитель был направлен на врачебную комиссию для принятия решения о подготовке соответствующих документов на медико-социальную экспертизу  для переосвидетельствования и усиления имеющейся у него второй группы инвалидности до первой. Состоявшаяся врачебная комиссия приняла решение   о подготовке таких документов.

Вместе с тем, в нарушение закона, в отсутствие уважительных причин, в начале мая документы так и не были оформлены, на экспертизу  не направлены.

Медучреждением допущена волокита, которая привела к тому, что срок действия всех обследований, имевшихся в распоряжении больницы, проведенных в связи со стационарным лечением инвалида  и необходимых для проведения экспертизы истек, вторая группа инвалидности мужчине не подтверждена и с 01.01.2023 он формально утратил статус инвалида.

Это в свою очередь  вызывает необходимость повторного прохождения заявителем   всех обследований, в том числе в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории г. Архангельска. Принимая во внимание состояние здоровья и возраст мужчины, повторное прохождение данных исследований требует от него больших физических и финансовых затрат.

Вследствие бездействия должностных лиц больницы, инвалид,  лишенный возможности самостоятельного передвижения ввиду ампутации обеих ног, утратил право на получение всех социальных гарантий, бесплатных средств реабилитации, положенных лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В этой связи прокурором района исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» внесено представление  с требованием незамедлительно организовать надлежащее оформление всех необходимых документов и обеспечить прохождение мужчине клинических обследований для проведения экспертизы.

Восстановление прав заявителя находится на контроле прокурора. 

29 май 11:56 | : Скандалы

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