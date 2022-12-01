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Банкротством фирмы "Дтрейд" заинтересовалась прокуратура Архангельска

Прокуратурой г. Архангельска по обращению конкурсного управляющего проведена проверка исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве) по факту бездействия бывшего директора коммерческой организации ООО «Дтрейд».

Установлено, что в нарушение требований закона, директор данного юридического лица в установленный законом срок не предоставил временному управляющему, а затем и конкурсному управляющему необходимые для осуществления его деятельности документы и сведения, в том числе бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица.

В этой связи прокурором в отношении бывшего директора ООО «Дтрейд» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст.14.13 КоАП РФ (несвоевременное предоставление конкурсному (временному) управляющему сведений и документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей).

В ходе рассмотрения дела бывший руководитель предпринял меры к предоставлению конкурсному управляющему документов и сведений. 

С учетом этого, решением Арбитражного суда Архангельской области он признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Решение суда в законную силу не вступило.

21 декабрь 12:07 | : Экономика / Скандалы

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