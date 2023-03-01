Прокуратура Поморья выявила массовые нарушения в реализации нацпроектов

Прокуратурой Архангельской области продолжено проведение проверок соблюдения требований законодательства при реализации национальных проектов, обеспечен контроль за своевременностью выполнения органами власти программных мероприятий и подрядчиками контрактных обязательств, эффективным и целевым расходованием денежных средств.

Решениями Октябрьского районного суда г. Архангельска от 01.02.2023 и от 17.02.2023 удовлетворены исковые требования Приморского межрайонного прокурора к ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» об организации обустройства стационарного электрического освещения на участке автодороги «Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень» в районе деревни Боброво, а также автодороги «Ширшинский – Ширша» в нормативное состояние, установлен срок для добровольного исполнения судебных актов – 01.11.2023 (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

По результатам рассмотрения двух дел, возбужденных Котласским межрайонным прокурором в связи с началом возведения ООО «Белый дом» двух многоквартирных домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в отсутствие разрешения на строительство, руководитель этой подрядной организации постановлениями начальника Котласского межрайонного отдела инспекции государственного строительного надзора Архангельской области привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа размере 20 тыс рублей за каждое правонарушение.

По факту неоснащения фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Летнеозерский, Самодед и Емца необходимым медицинским оборудованием прокурором Плесецкого района внесено представление главному врачу ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница» (национальный проект «Здравоохранение»).

Прокурором Мезенского района внесено представление начальнику управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Мезенского муниципального округа, 20.02.2023 в отношении директора МБУК «Мезенская библиотечная система» возбуждено дело по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ в связи с заключением МБУК «Межпоселенческая библиотека Мезенского района» в рамках реализаций мероприятий национального проекта «Культура» без проведения конкурентных процедур 11 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания мемориального музея писателя В.В. Личутина на сумму 5,8 млн рублей, которые фактически образуют единую сделку.

Исакогорским районным судом г. Архангельска удовлетворено исковое заявление Приморского межрайонного прокурора об обязании гражданина оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность двоих несовершеннолетних детей. Судебный акт исполнен, право общей долевой собственности зарегистрировано 25.02.2023, права несовершеннолетних детей восстановлены (национальный проект «Демография»).

Всего в сфере реализации национальных проектов в 2023 году выявлено 83 нарушения, предъявлено 10 исков, внесено 44 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 8 лиц, объявлено 3 предостережения, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен материал проверки, возбуждено уголовное дело.