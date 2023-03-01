Зам главы Вилегодского района получил год принудработ за хищение

Вступил в законную силу приговор Вилегодского районного суда от 17.01.2023, которым бывший заместитель главы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» осужден за совершение мошенничества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в 2020 г. в период работы в должности заместителя главы муниципального образования виновный, имея умысел на хищение денежных средств, выделенных на обустройство свалки твердых бытовых отходов, подготовил смету и договор на выполнение указанных работ с индивидуальным предпринимателем, не осведомленным о преступных намерениях осужденного, куда были включены расходы на приобретение пожарного водоема.

После этого осужденный предоставил предпринимателю бывший в употреблении и не представляющий материальной ценности металлический резервуар, который был установлен в качестве такого водоема, а индивидуальный предприниматель передал ему 156, 610 рублей, полученных из бюджета за якобы приобретение резервуара, хотя в действительности таких расходов понесено не было.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда определила наказание подсудимому в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности осужденного оставлены без удовлетворения.