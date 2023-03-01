Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зам главы Вилегодского района получил год принудработ за хищение

Вступил в законную силу приговор Вилегодского районного суда от 17.01.2023, которым бывший заместитель главы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» осужден за совершение мошенничества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в 2020 г. в период работы в должности заместителя главы муниципального образования виновный, имея умысел на хищение денежных средств, выделенных на обустройство свалки твердых бытовых отходов, подготовил смету и договор на выполнение указанных работ с индивидуальным предпринимателем, не осведомленным о преступных намерениях осужденного, куда были включены расходы на приобретение пожарного водоема.

После этого осужденный предоставил предпринимателю бывший в употреблении и не представляющий материальной ценности металлический резервуар, который был установлен в качестве такого водоема, а индивидуальный предприниматель передал ему 156, 610 рублей, полученных из бюджета за якобы приобретение резервуара, хотя в действительности таких расходов понесено не было.

Судебная коллегия  по уголовным делам Архангельского областного суда определила наказание подсудимому  в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности осужденного  оставлены без удовлетворения.

(фото с https://липецкаяобласть.рф/news/6876) 

 

28 март 14:50 | : Скандалы

Главные новости


Китай: социалистический капитализм или капиталистический социализм
«Почему у нас такие дорогие квартиры?». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (309)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20