Приговор экс-главе Красноборского района Рудакову вступил в силу

Сегодня приговор Красноборского районного суда от 14.11.2022, которым бывший глава муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Владимир Рудаков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления в значительном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере, с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение чужого имущества в крупном размере, с использованием служебного положения), вступил в законную силу.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ и УМВД России по Архангельской области.
Установлено, что с октября по ноябрь 2016 года глава района предложил местному предпринимателю за денежное вознаграждение – взятку в сумме 100 тыс. руб. обеспечить приобретение администрацией района у подконтрольного предпринимателю главы крестьянско-фермерского хозяйства жилого дома.
Передача взятки состоялась в тот же период по месту жительства обвиняемого, после чего в декабре 2016 года между администрацией района и главой крестьянско-фермерского хозяйства был заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с. Красноборск был приобретен жилой дом.
В 2020 году после предоставления Правительством Архангельской области Красноборскому району в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» субсидии на выкуп жилых помещений у собственников в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, глава района часть указанных средств решил похитить.
Реализуя задуманное, он в июне 2020 года из собственных средств приобрел в селе Красноборск в подлежащем сносу доме жилое помещение и зарегистрировал квартиру на подставное лицо.
После этого как глава органа местного самоуправления распорядился выкупить это жилое помещение из бюджетных средств и в сентябре 2020 года выкупил его по завышенной стоимости, а полученные от сделки деньги подставное лицо в полном объеме передало главе.
Сумма похищенных обвиняемым бюджетных средств составила 334 тыс. руб.
По этой же схеме в декабре 2020 года глава похитил из бюджета района 501 тыс. руб., а в 2021 г. пытался похитить свыше 800 тыс. руб., однако не смог, поскольку на фиктивно приобретаемую квартиру отделом службы судебных приставов был наложен арест.
Вину в совершении преступлений обвиняемый признал, досрочно прекратил свои полномочия.
Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда осужденному определено отбывать наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года.
Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного причиненный преступлением материальный ущерб в сумме 335 500 рублей.