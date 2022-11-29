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Приговор экс-главе Красноборского района Рудакову вступил в силу

Сегодня приговор Красноборского районного суда от 14.11.2022, которым бывший глава муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Владимир Рудаков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ  (получение взятки главой местного самоуправления в значительном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере, с использованием служебного положения) и  ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение чужого имущества в крупном размере, с использованием служебного положения), вступил в законную силу.

Уголовное  дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ и УМВД России по Архангельской области.

Установлено, что с октября по ноябрь 2016 года глава района предложил местному предпринимателю за денежное вознаграждение – взятку в сумме 100 тыс. руб. обеспечить приобретение администрацией района у подконтрольного предпринимателю главы крестьянско-фермерского хозяйства жилого дома.

Передача взятки состоялась в тот же период по месту жительства обвиняемого, после чего в декабре 2016 года между администрацией района и главой крестьянско-фермерского хозяйства был заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с. Красноборск был приобретен жилой дом. 

В 2020 году после предоставления Правительством Архангельской области Красноборскому району в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» субсидии на выкуп жилых помещений у собственников в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, глава района часть указанных средств решил похитить.

Реализуя задуманное, он в июне 2020 года из собственных средств приобрел в селе Красноборск в подлежащем сносу доме жилое помещение и зарегистрировал квартиру на подставное лицо.

После этого как глава органа местного самоуправления распорядился выкупить это жилое помещение из бюджетных средств и в сентябре 2020 года выкупил его по завышенной стоимости, а полученные от сделки деньги подставное лицо в полном объеме передало главе.

Сумма похищенных обвиняемым бюджетных средств составила 334 тыс. руб.

По этой же схеме в декабре 2020 года глава похитил из бюджета района 501 тыс. руб., а в 2021 г. пытался похитить свыше 800 тыс. руб., однако не смог, поскольку на фиктивно приобретаемую квартиру отделом службы судебных приставов был наложен арест.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал, досрочно прекратил свои полномочия.

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда осужденному определено отбывать наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного причиненный преступлением материальный ущерб в сумме  335 500 рублей.

20 январь 13:03 | : Скандалы

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