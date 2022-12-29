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Прокуратура Котласского района защитила права 92-летнего труженника тыла

Котласской межрайонной прокуратурой в защиту прав 92 -летнего жителя г. Котласа в суд направлено исковое заявление об установлении факта работы в тылу в период Великой Отечественной Войны.

Установлено, что гражданин осуществлял трудовую деятельность в тылу, в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 годы, а именно в одном из колхозов Ленского района Архангельской области. Периоды его трудовой деятельности с 01.06.1942 по 31.08.1942, с 01.06.1943 по 31.08.1943, с 01.06.1944 по 31.08.1944 не вошли в общий трудовой стаж, без чего  пожилой человек не имел права на установление единовременной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о единовременной выплате  отдельным категориям граждан Российской Федерации     в связи     с 75-й годовщиной  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

Решенеием Котласского городского суда исковые требования межрайонного прокурора удовлетворены в полном объеме, стаж работы в тылу включен  в страховой стаж гражданина.

Решение не вступило в законную силу.

 

26 январь 12:21 | : Скандалы

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