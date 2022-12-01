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Прокурор Каргополя защитил права детей-сирот на жилплощадь

Проведенной прокуратурой Каргопольского района Архангельской области проверкой установлено, что администрацией Каргопольского муниципального округа с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью обеспечения их жильем заключены договоры специализированного найма на квартиры, находящиеся в домах, которые в настоящее время признаны аварийными и подлежащими сносу. 

Указанное послужило основанием для обращения заместителя прокурора Каргопольского района в суд с исками в защиту прав социально незащищенной категории граждан к местной администрации о возложении обязанности по предоставлению по договорам социального найма жилых помещений, соответствующих санитарным и технических нормам. Требования прокурора удовлетворены. 

Не согласившись с судебными постановлениями администрация округа обжаловала их в суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда согласилась с позицией прокурора, доводы апелляционных жалоб признаны необоснованными, решения судов первой инстанции оставлены без изменения.

19 декабрь 11:10 | : Скандалы

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