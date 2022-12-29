Финт с передачей средств связи в плесецкую колонию потерпел фиаско

В исправительную колонию №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий округ) пытались передать сотовые телефоны и сим-карты для осужденных.
Вчера в районе 17 часов около режимного учреждения сотрудниками был задержан 26-летний житель поселка Плесецка, который намеревался перебросить на охраняемую территорию несколько свертков. При их вскрытии были обнаружены два сотовых телефона, пять сим-карт, зарядные устройства и гарнитура к мобильным устройствам, а также пакетики с дрожжами.
Для установления личности задержанного в учреждение был вызван представитель ОВД России "Плесецкий". В отношении гражданина составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренные статьей 19.12 КоАП РФ, которые передадут мировому судье для принятия решения.
Благодаря профессионализму и слаженности в работе сотрудников колонии запрещенные к использованию осужденными предметы не были доставлены на режимную территорию.