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Финт с передачей средств связи в плесецкую колонию потерпел фиаско

В исправительную колонию №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий округ)  пытались передать сотовые телефоны и сим-карты для осужденных. 

Вчера в районе 17 часов около режимного учреждения сотрудниками был задержан           26-летний житель поселка Плесецка, который намеревался перебросить на охраняемую территорию несколько свертков. При их вскрытии были обнаружены два сотовых телефона, пять сим-карт, зарядные устройства и гарнитура к мобильным устройствам, а  также пакетики с дрожжами. 

Для установления личности задержанного в учреждение был вызван представитель ОВД России "Плесецкий". В отношении гражданина составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренные статьей 19.12 КоАП РФ, которые передадут мировому судье для принятия решения.

Благодаря профессионализму и слаженности в работе сотрудников колонии запрещенные к использованию осужденными предметы не были доставлены на режимную территорию. 

 

24 январь 12:00 | : Скандалы

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