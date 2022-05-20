В котласскую колонию пытались передать мобильную связь посредством арбалета

По оперативной информации сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) задержали гражданина, намеревавшегося передать осужденным запрещенные предметы.
При патрулировании режимной территории, прилегающей к учреждению, сотрудником-кинологом был замечен приближающийся к внешней запретной зоне мужчина, в руках которого находился арбалет и стрелы с двумя свертками. Незамедлительно по средствам радиосвязи он доложил об этом начальнику караула и дежурному помощнику начальника колонии. При помощи служебной собаки кинолог задержал гражданина до прибытия резервной группы караула.
При досмотре свертков, привязанных к стрелам, сотрудники колонии обнаружили два мобильных телефона, USB провод от зарядного устройства к средству связи и гарнитуру к нему. Задержанный был передан сотрудникам полиции для установления личности.
В отношении нарушителя закона составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ. В ИК-4 проводится проверка, устанавливаются осужденные, кому предназначались запрещенные предметы.