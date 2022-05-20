Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В котласскую колонию пытались передать мобильную связь посредством арбалета

По оперативной информации сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) задержали гражданина, намеревавшегося передать осужденным запрещенные предметы.

При патрулировании режимной территории, прилегающей к учреждению, сотрудником-кинологом был замечен приближающийся к внешней запретной зоне мужчина, в руках которого находился арбалет и стрелы с двумя свертками. Незамедлительно по средствам радиосвязи он доложил об этом начальнику караула и дежурному помощнику начальника колонии. При помощи служебной собаки кинолог задержал гражданина до прибытия резервной группы караула.

При досмотре свертков, привязанных к стрелам, сотрудники колонии обнаружили два мобильных телефона, USB провод от зарядного устройства к средству связи и гарнитуру к нему. Задержанный был передан сотрудникам полиции для установления личности.

В отношении нарушителя закона составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ. В ИК-4 проводится проверка, устанавливаются осужденные, кому предназначались запрещенные предметы.

 

19 август 10:31 | : Происшествия

Главные новости


Чудь приоткрывает тайны
Танцуют не все. В «Межсезонье» Александра Ханта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (227)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20