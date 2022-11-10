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Бананы с "начинкой" не дошли до адресатов в архангельскую ИТК

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) в праздничные дни предотвращена попытка передачи осужденному запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом.  

Архангелогородец для своего знакомого, отбывающего наказание в ИК-7, принес передачку с продуктами и предметами личной гигиены. При досмотре содержимого инспектор отдела безопасности учреждения обратила внимание на повреждение в кожуре нескольких бананов. При более тщательном досмотре в трех из них были обнаружены сим-карты. Благодаря внимательности и профессионализму сотрудников колонии запрещенные к использованию осужденными  предметы изъяты. 

В отношении гражданина П. составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренные статьей 19.12 КоАП РФ, и переданы мировому судье для принятия решения.   

 

09 январь 10:56 | : Происшествия

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