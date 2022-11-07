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Конфликт мусоровоза и черного автомобиля на улице Галушина

Взаимное уважение должно быть во всем, в том числе во взаимодействии с коммунальными службами. Такой позиции придерживается региональный оператор ТКО по Архангельской области компания "ЭкоИнтегратор".

 Со 2 января в Архангельске по адресу Галушина, 28/3 не вывозятся отходы. Бригада мусоровоза приезжает туда 3 раза в день в надежде обнаружить подъезд к контейнерам. Но, к сожалению, владельцы двух автомобилей не хотят слышать ни нас, ни управляющую компанию, ни администрацию, которые просят отогнать машины.

 Мусоровоз не может подъехать к выкатным контейнерам: при повороте мешает черный автомобиль, а если черный отъедет, то проехать дальше нельзя из-за серебристой машины и горы снега. Итог равнодушия двух жильцов к проблеме – забитый мусоропровод в доме.

07 январь 09:06 | : Скандалы

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