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Прокуратура занялась перебоями света в деревнях Красноборска

Прокуратурой Красноборского района проведена проверка на основании обращений граждан и органа местного самоуправления о многочисленных фактах отключения электроэнергии в деревнях Новошино, Шадрино и поселке Комсомольский.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «СельЭнерго», являющимся собственником объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории указанных населенных пунктов, меры по их надлежащему содержанию и безопасной эксплуатации не принимаются.   

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения прокурором района в Октябрьский районный суд г. Архангельска направлено исковое заявление о возложении на организацию обязанности по устранению на воздушных линиях существенного отклонения опор от вертикальной оси, расщепления и загнивания древесины на них, недопустимого расстояния от проводов до земли в пролетах, нанесения на опоры постоянных предупреждающих, информационных плакатов и знаков, проведения очистки просек вдоль линии. 

Заявленные требования прокурора удовлетворены. Апелляционным определением Архангельского областного суда судебный акт оставлен без изменения и вступил в законную силу. Фактическое его исполнение находится на контроле прокуратуры района.

14 декабрь 14:24 | : Скандалы

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