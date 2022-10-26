Прокуратура через суд заставила власти Красноборского района обеспечить жильем погорельцев

Прокуратурой Красноборского района проведена проверка исполнения жилищного законодательства.
Установлено, что органами местного самоуправления не проводится работа по выкупу и изъятию у граждан села Черевково Красноборского района для муниципальных нужд жилых помещений, пострадавших в результате пожара.
В этой связи прокурор обратился в суд с заявлением о возложении на администрацию муниципального образования обязанности по выкупу жилья у пострадавших от пожара, либо предоставлении жильцам новых жилых помещений.
Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.