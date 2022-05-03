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Роспотребнадзор Архангельской области "получил по носу" от прокуратуры

Прокуратурой области проведена проверка деятельности Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, по результатам которой выявлены нарушения при осуществлении государственного контроля (надзора).

В целях их устранения заместителем прокурора области руководителю ведомства внесено представление об устранении нарушений закона, требования прокурора удовлетворены.

Незаконно возбужденные производства по делам об административных правонарушениях в отношении двух организаций прекращены, результаты необоснованно проведенных внеплановых выездных проверок признаны недействительными и отменены.

Принятые меры направлены на исключение фактов необоснованного проведения проверочных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, снижения административного давления.

 

 

16 август 11:46 | : Скандалы

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