Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

От первого водопровода до РВК-Архангельск: как создавалась коммунальная инфраструктура города

Градостроительная история любого города — это не только фасады зданий и улицы, но и то, что скрыто от глаз: километры труб, по которым в дома приходит вода и уходят стоки. XX век стал временем глобального роста этой инфраструктуры, основой которой мы пользуемся до сих пор. В проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь расскажем, как город обзаводился коммунальными сетями, которые сегодня эксплуатирует и развивает компания РВК-Архангельск.

Начало пути: вода для губернской столицы

К началу XX века Архангельск, несмотря на свой трёхвековой возраст, остро нуждался в современном благоустройстве. Толчком к развитию послужило строительство железной дороги в 1897 году, связавшей город с центром страны. Рост промышленности, в первую очередь лесозаводов, требовал притока рабочих и развития городской среды.

Вопрос о строительстве водопровода поднимался ещё с 1872 года, но до дела дошло лишь три десятилетия спустя. 24 июня 1903 года — историческая дата для Архангельска: в этот день был принят в эксплуатацию первый городской водопровод. Его первоначальная длина составляла около 10,5 километров, а на сети стояли пожарные и водоразборные краны. Уже к 1911 году систему модернизировали, и её длина выросла до 16,5 вёрст (примерно 17,6 км).

Вода забиралась из Северной Двины, поднималась насосами на паровой тяге, фильтровалась и подавалась в дома в центре города. Однако система была несовершенной: врачи били тревогу из-за плохого качества воды и отсутствия канализации.

Проблема, которую отложила война

Если с водопроводом вопрос более-менее решился, то с канализацией дела обстояли куда хуже. Большинство домов имели лишь выгребные ямы, что создавало серьёзную санитарную проблему. Городская Дума понимала необходимость строительства, но отпугивала огромная стоимость — около 780 тысяч рублей по предварительным расчетам 1912 года. Средств у города не было: все силы и бюджет уходили на проектирование электростанции и трамвая.

Начавшаяся Первая мировая война окончательно похоронила планы по созданию канализации. Проблему удалось решить только спустя десятилетия.

Хрущевский рывок: как визит Первого секретаря изменил Архангельск

Долгожданный перелом в судьбе города случился в 1960-х годах, и связан он с визитом в Архангельск главы СССР Никиты Сергеевича Хрущева. Его приезд стал настоящим катализатором развития. Увидев масштабы проблем северного порта, Хрущев инициировал принятие судьбоносных Постановлений Совета Министров СССР о развитии Архангельска.

Это был настоящий старт, мощный и решительный. На город обрушился поток союзного финансирования. Началась комплексная застройка по новому генеральному плану: вместо ветхих деревянных кварталов стали расти микрорайоны из панельных и кирпичных домов. Но главное — наконец-то были выделены колоссальные средства на инженерную инфраструктуру.

Именно в этот период, благодаря всесоюзным бюджетам, началось то, о чем мечтали еще дореволюционные инженеры вроде Ф.А. Дица. В 1962 году был введен в эксплуатацию первый железобетонный канализационный коллектор диаметром 1000 мм, который до сих пор находится в работе. Строились котельные, реконструировался водопровод, и, наконец-то, начала создаваться единая система канализации. Архангельск из города с выгребными ямами начал превращаться в современный благоустроенный центр.

Наследие века и вызовы современности: новая жизнь старых сетей

Как отмечает в своем исследовании Вера Акишева, к 2016 году наследие прошлого века находилось в плачевном состоянии. Износ коммуникаций был колоссальным, и город десятилетиями существовал за счет «запаса прочности», заложенного еще в советскую эпоху. Ситуация требовала срочных и масштабных решений.

Таким решением стала концессия. В 2018 году ветхие сети водоснабжения и водоотведения приняла на себя компания РВК-Архангельск, взяв на себя обязательства по их масштабной реконструкции. И сегодня эта работа ведется полным ходом.

Уже сделано немало: за это время реконструировано 24 км сетей водоснабжения и 30 км сетей канализации. Обновлены 8 водонасосных станций и стратегически важный объект — Центральная насосная канализационная станция, которая принимает все стоки города.

Но самый масштабный проект — это реконструкция Центральных очистных сооружений Архангельска, которая уже идет полным ходом. На сегодняшний день полностью реконструированы 5 отстойников, ведутся активные работы в здании решеток, ведутся подготовительные работы  по реконструкции песколовок и аэротенков.

Это не просто замена старых труб — это возвращение городу надежной и современной коммунальной инфраструктуры, достойной столицы Поморья. История, начатая в 1903 году с первого водопровода, сегодня продолжается, открывая для Архангельска новую главу.

 

10 октябрь 13:55 | : Общество

Главные новости


Мэрская доля. Вспоминая архангельских градоначальников
Депутаты, вашу мать! Кое-что в защиту крепкого словца

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (137)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20