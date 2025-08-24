От первого водопровода до РВК-Архангельск: как создавалась коммунальная инфраструктура города

Градостроительная история любого города — это не только фасады зданий и улицы, но и то, что скрыто от глаз: километры труб, по которым в дома приходит вода и уходят стоки. XX век стал временем глобального роста этой инфраструктуры, основой которой мы пользуемся до сих пор. В проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь расскажем, как город обзаводился коммунальными сетями, которые сегодня эксплуатирует и развивает компания РВК-Архангельск.

Начало пути: вода для губернской столицы

К началу XX века Архангельск, несмотря на свой трёхвековой возраст, остро нуждался в современном благоустройстве. Толчком к развитию послужило строительство железной дороги в 1897 году, связавшей город с центром страны. Рост промышленности, в первую очередь лесозаводов, требовал притока рабочих и развития городской среды.

Вопрос о строительстве водопровода поднимался ещё с 1872 года, но до дела дошло лишь три десятилетия спустя. 24 июня 1903 года — историческая дата для Архангельска: в этот день был принят в эксплуатацию первый городской водопровод. Его первоначальная длина составляла около 10,5 километров, а на сети стояли пожарные и водоразборные краны. Уже к 1911 году систему модернизировали, и её длина выросла до 16,5 вёрст (примерно 17,6 км).

Вода забиралась из Северной Двины, поднималась насосами на паровой тяге, фильтровалась и подавалась в дома в центре города. Однако система была несовершенной: врачи били тревогу из-за плохого качества воды и отсутствия канализации.

Проблема, которую отложила война

Если с водопроводом вопрос более-менее решился, то с канализацией дела обстояли куда хуже. Большинство домов имели лишь выгребные ямы, что создавало серьёзную санитарную проблему. Городская Дума понимала необходимость строительства, но отпугивала огромная стоимость — около 780 тысяч рублей по предварительным расчетам 1912 года. Средств у города не было: все силы и бюджет уходили на проектирование электростанции и трамвая.

Начавшаяся Первая мировая война окончательно похоронила планы по созданию канализации. Проблему удалось решить только спустя десятилетия.

Хрущевский рывок: как визит Первого секретаря изменил Архангельск

Долгожданный перелом в судьбе города случился в 1960-х годах, и связан он с визитом в Архангельск главы СССР Никиты Сергеевича Хрущева. Его приезд стал настоящим катализатором развития. Увидев масштабы проблем северного порта, Хрущев инициировал принятие судьбоносных Постановлений Совета Министров СССР о развитии Архангельска.

Это был настоящий старт, мощный и решительный. На город обрушился поток союзного финансирования. Началась комплексная застройка по новому генеральному плану: вместо ветхих деревянных кварталов стали расти микрорайоны из панельных и кирпичных домов. Но главное — наконец-то были выделены колоссальные средства на инженерную инфраструктуру.

Именно в этот период, благодаря всесоюзным бюджетам, началось то, о чем мечтали еще дореволюционные инженеры вроде Ф.А. Дица. В 1962 году был введен в эксплуатацию первый железобетонный канализационный коллектор диаметром 1000 мм, который до сих пор находится в работе. Строились котельные, реконструировался водопровод, и, наконец-то, начала создаваться единая система канализации. Архангельск из города с выгребными ямами начал превращаться в современный благоустроенный центр.

Наследие века и вызовы современности: новая жизнь старых сетей

Как отмечает в своем исследовании Вера Акишева, к 2016 году наследие прошлого века находилось в плачевном состоянии. Износ коммуникаций был колоссальным, и город десятилетиями существовал за счет «запаса прочности», заложенного еще в советскую эпоху. Ситуация требовала срочных и масштабных решений.

Таким решением стала концессия. В 2018 году ветхие сети водоснабжения и водоотведения приняла на себя компания РВК-Архангельск, взяв на себя обязательства по их масштабной реконструкции. И сегодня эта работа ведется полным ходом.

Уже сделано немало: за это время реконструировано 24 км сетей водоснабжения и 30 км сетей канализации. Обновлены 8 водонасосных станций и стратегически важный объект — Центральная насосная канализационная станция, которая принимает все стоки города.

Но самый масштабный проект — это реконструкция Центральных очистных сооружений Архангельска, которая уже идет полным ходом. На сегодняшний день полностью реконструированы 5 отстойников, ведутся активные работы в здании решеток, ведутся подготовительные работы по реконструкции песколовок и аэротенков.

Это не просто замена старых труб — это возвращение городу надежной и современной коммунальной инфраструктуры, достойной столицы Поморья. История, начатая в 1903 году с первого водопровода, сегодня продолжается, открывая для Архангельска новую главу.