ИА Руснорд и РВК-Архангельск представляют совместный проект #Архангельск_Водоканал_Жизнь

В серии публикаций мы раскроем все тайны архангельского водоканала! Вы узнаете:

→ Как устроена работа систем водоснабжения сегодня

→ Какие технологии обеспечивают чистоту воды

→ И как складывалась богатая история предприятия

Эпизод 1. Начало: как Архангельск обрел водопровод 122 года назад

Знаете ли вы, что вопрос о строительстве водопровода впервые подняли... врачи! Еще в 1872 году по их настоянию проблему чистой воды вынесли на рассмотрение Городской думы, после чего губернатор Архангельской области Николай Павлович Игнатьев сформулировал проблему в отчетах императору Александру II.

Хроника событий:

1902 г. Контракт на строительство подписан губернатором Николаем Римским-Корсаковым. Стоимость проекта — гигантские на то время 150 тыс. рублей (облигационный займ).

24 июня 1903 г. - отправная точка в развитии водоснабжения столицы Поморья: водопровод принят в эксплуатацию! Его длина — 10 км, на сети установлено 79 пожарных и 29 створных кранов.

В 1908 -1913 годах наши предшественники провели серьезную модернизацию существующего и строили новые ветки водопровода. К концу 1913 года водопровод уже достиг 16,5 верст (17 000 метров).

К 1915 году водопроводная сеть Архангельска состоит из трубы, проведенной в траншее в реку Северная Двина, водонапорной станции, оборудованной насосами, фильтрами и запасными баками, и сети магистральных труб, ответвлений, водоразборных, пожарных кранов и водонапорного бака в 2000 ведер.

1927 г. Протяженность водопроводных сетей достигла 29 км. Интересный факт: чугунный участок по проспекту Новгородский, проложенный в 1920-х, до сих пор в эксплуатации!

1941 г. Водопроводом оснащены 43% домов деревянного фонда. В центре — 38% зданий, на периферии — 5%, остальные жители пользовались водоразборными колонками.

1963 г. Принято постановление о развитии города: началась реконструкция водопровода и оформление системы канализации. Этим важным для города триггером стал визит первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущёва в июле 1962 года. После его посещения Архангельска был дан старт строительству главных магистральных сетей диаметром 1000 мм, а в дальнейшем — центральных очистных сооружений водоснабжения и канализации.

В течение многих лет водопроводно-канализационным хозяйством города управляло МУП «Водоканал». А с декабря 2018 года традиции предприятия продолжает «РВК-Архангельск». Сегодня на балансе ресурсоснабжающей организации находятся 574,6 км водопроводных сетей — это расстояние от Архангельска до Котласа!

На фото: водокачка на фоне особняка Калинина, ул. Поморская.