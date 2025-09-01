Как строили первый архангельский водопровод: технологии и труд конца XIX века

Строительство первого централизованного водопровода в Архангельске (1899–1903 гг.) стало грандиозным инженерным проектом для своего времени. Работы велись с применением как передовых технологий, так и традиционных методов, что создавало уникальную картину северной стройки. Расскажем об этом в совместном с РВК-Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Техническое сердце системы: водозабор и фильтрация

Водоприёмник и насосная станция.

Водозаборное сооружение построили прямо в русле Северной Двины. Это была деревянная конструкция на сваях, защищённая от ледохода и мусора.

Рядом, на берегу, возвели главную насосную станцию — кирпичное здание, где установили паровые машины и насосы системы «Компаунд» — передовые для того времени. Они поднимали воду из реки и подавали её под давлением в город по первому магистральному водоводу длиной 10 километров.

Очистка воды. Вода из Двины была мутной, особенно в половодье. Для её очистки построили фильтровальную станцию с медленными фильтрами английского типа: Фильтры представляли собой слои песка и гравия. Вода просачивалась через них самотеком, оставляя примеси. Это была первая в городе система механической очистки питьевой воды.

Прокладка труб: главная улица под раскопками

Самым зрелищным и трудоёмким процессом стала прокладка трубопроводной сети по улицам города.

Материалы: Использовались преимущественно чугунные трубы, соединенные на свинцовых стыках. Они были долговечны и выдерживали давление. Логистика: Трубы и оборудование (насосы, паровые машины, задвижки) доставлялись в Архангельск морским путём — на пароходах из Санкт-Петербурга, Англии и Швеции. Земляные работы: Всё делалось вручную. Рабочие — преимущественно крестьяне-отходники из окрестных губерний — лопатами рыли траншеи глубиной до 2,5 метров (ниже уровня промерзания грунта). Для укрепления стенок траншей использовали деревянные щиты. Укладка: Трубы укладывали на песчаную подушку, тщательно заделывали стыки, а затем траншеи закапывали. На время работ движение по центральным улицам (как, например, Троицкому проспекту) было парализовано.

Городская сеть и водоразборные колонки

Конечными точками водопровода для большинства горожан стали не краны в квартирах, а водоразборные колонки (будки), установленные в самых людных местах. Всего было установлено около 40 таких колонок. Это были чугунные колонки с замком, ключ от которого был у специального водовоза или сторожа. Жители приходили с вёдрами и покупали воду — этот вопрос регулировался городской управой. Водопровод также подключили к казённым учреждениям, казармам, больницам и домам наиболее состоятельных граждан.

Трудности северной стройки

Строители столкнулись с типичными для Архангельска проблемами:

Высокий уровень грунтовых вод. Траншеи постоянно заливало, и их приходилось откачивать ручными помпами. Короткий строительный сезон. Активные земляные работы можно было вести лишь с мая по сентябрь. Весенний ледоход. Существовал риск повреждения деревянного водозабора, поэтому его конструкцию дополнительно укрепляли.

Итог: Пуск водопровода летом 1903 года стал триумфом инженерной мысли и человеческого труда. Это была не просто стройка — это было коренное преобразование городской среды, давшее архангелогородцам доступ к чистой воде и заложившее основу санитарного благополучия города на десятилетия вперёд.