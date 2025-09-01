Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как строили первый архангельский водопровод: технологии и труд конца XIX века

Строительство первого централизованного водопровода в Архангельске (1899–1903 гг.) стало грандиозным инженерным проектом для своего времени. Работы велись с применением как передовых технологий, так и традиционных методов, что создавало уникальную картину северной стройки. Расскажем об этом в совместном с РВК-Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Техническое сердце системы: водозабор и фильтрация

  1. Водоприёмник и насосная станция.

Водозаборное сооружение построили прямо в русле Северной Двины. Это была деревянная конструкция на сваях, защищённая от ледохода и мусора.

Рядом, на берегу, возвели главную насосную станцию — кирпичное здание, где установили паровые машины и насосы системы «Компаунд» — передовые для того времени. Они поднимали воду из реки и подавали её под давлением в город по первому магистральному водоводу длиной 10 километров.

  1. Очистка воды.
    1. Вода из Двины была мутной, особенно в половодье. Для её очистки построили фильтровальную станцию с медленными фильтрами английского типа:
    2. Фильтры представляли собой слои песка и гравия. Вода просачивалась через них самотеком, оставляя примеси.
    3. Это была первая в городе система механической очистки питьевой воды.

Прокладка труб: главная улица под раскопками

Самым зрелищным и трудоёмким процессом стала прокладка трубопроводной сети по улицам города.

  1. Материалы: Использовались преимущественно чугунные трубы, соединенные на свинцовых стыках. Они были долговечны и выдерживали давление.
  2. Логистика: Трубы и оборудование (насосы, паровые машины, задвижки) доставлялись в Архангельск морским путём — на пароходах из Санкт-Петербурга, Англии и Швеции.
  3. Земляные работы: Всё делалось вручную. Рабочие — преимущественно крестьяне-отходники из окрестных губерний — лопатами рыли траншеи глубиной до 2,5 метров (ниже уровня промерзания грунта). Для укрепления стенок траншей использовали деревянные щиты.
  4. Укладка: Трубы укладывали на песчаную подушку, тщательно заделывали стыки, а затем траншеи закапывали. На время работ движение по центральным улицам (как, например, Троицкому проспекту) было парализовано.

 

Городская сеть и водоразборные колонки

  1. Конечными точками водопровода для большинства горожан стали не краны в квартирах, а водоразборные колонки (будки), установленные в самых людных местах. Всего было установлено около 40 таких колонок.
  2. Это были чугунные колонки с замком, ключ от которого был у специального водовоза или сторожа.
  3. Жители приходили с вёдрами и покупали воду — этот вопрос регулировался городской управой.
  4. Водопровод также подключили к казённым учреждениям, казармам, больницам и домам наиболее состоятельных граждан.

 

Трудности северной стройки

Строители столкнулись с типичными для Архангельска проблемами:

  1. Высокий уровень грунтовых вод. Траншеи постоянно заливало, и их приходилось откачивать ручными помпами.
  2. Короткий строительный сезон. Активные земляные работы можно было вести лишь с мая по сентябрь.
  3. Весенний ледоход. Существовал риск повреждения деревянного водозабора, поэтому его конструкцию дополнительно укрепляли.

 

Итог: Пуск водопровода летом 1903 года стал триумфом инженерной мысли и человеческого труда. Это была не просто стройка — это было коренное преобразование городской среды, давшее архангелогородцам доступ к чистой воде и заложившее основу санитарного благополучия города на десятилетия вперёд.

 

22 октябрь 07:00 | : Общество

Главные новости


Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья
Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (292)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20