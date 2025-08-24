Начало истории: Архангельский водопровод в 1902 году

ИА «Руснорд» продолжает исторический спецпроект с РВК-Архангельск. Сегодня мы расскажем об истории централизованного водоснабжения в Архангельске, которая началась более 120 лет назад.

Первым масштабным проектом, направленным на улучшение здоровья горожан, стало строительство водопровода в 1902 году.

До его появления жители были вынуждены брать воду для питья и хозяйственных нужд прямо из Северной Двины. Однако качество этой воды оставляло желать лучшего, особенно летом. Акватория реки в черте города была заполнена торговыми судами и плотами, с которых все отходы сливались прямо в воду. Ситуацию усугубляли весенние паводки и сильные ветра, делающие воду мутной, с землистым привкусом и большим количеством примесей.

Врачи били тревогу, а губернаторы неоднократно указывали на необходимость фильтрации речной воды. Однако Городская Дума годами откладывала решение вопроса из-за нехватки средств. К началу XX века проблема стала настолько острой, что откладывать было нельзя. В 1902 году благодаря облигационному займу в 150 тысяч рублей строительство водопровода началось, и уже в июне 1903 года он был запущен.

Но первые шаги были трудными. Уже в 1908 году отчеты показывали, что система работала с перебоями: производительности английских фильтров не хватало, и в дома часто подавалась смесь фильтрованной и неочищенной воды. Магистрали загрязнялись, а водомеры выходили из строя из-за взвесей в воде. Несмотря на это, город продолжал развивать сеть, прокладывая новые трубы и создавая кольцевую систему водоснабжения для повышения надежности, в том числе и для противопожарных нужд.

Архангельский водоканал сегодня: от истоков к современности

Сегодня, спустя 120 лет с момента основания первого водопровода, система водоснабжения Архангельска — это сложный, современный комплекс. Если в 1908 году водопровод обслуживал 234 абонента, то сегодня услугами РВК-Архангельск пользуются более 320 тысяч жителей не только областного центра, но и ряда территорий Приморского района.

Безопасность и качество — главный приоритет.

Современные технологии очистки ушли далеко вперед от фильтров начала XX века. Вода из Северной Двины проходит многоступенчатую подготовку, чтобы стать безопасной и чистой питьевой водой. За ее качеством на всех этапах — от забора до подачи в сеть — круглосуточно следит Центральная аналитическая лаборатория РВК-Архангельск. Специалисты проводят десятки анализов по физико-химическим и микробиологическим показателям, строго соблюдая нормы СанПиН.

Жители Архангельска и Приморского района могут быть уверены в качестве воды, которая течет из их кранов. Обеспечение города чистой и безопасной питьевой водой — это прямая преемственность от тех первых инженеров и городских властей, которые более века назад решили сложнейшую задачу и заложили основу для здоровья и комфорта будущих поколений.