Герой России рассказал архангельской молодежи, что почем

Герой России, член Высшего совета «Единой России», начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин с двухдневным визитом находится в Архангельской области. Первый день программы объединил обсуждение региональной стратегии патриотического воспитания, встречи с промышленниками, ветеранами, молодёжью и волонтёрами, а также посещение значимых общественных площадок Архангельска и Новодвинска.

Владислав Головин входит в число лидеров федеральной команды «Единой России». На XXIII Съезде партии он вошёл в пятёрку лидеров федерального списка на выборах в Госдуму.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия по проекту стратегии патриотического воспитания граждан Архангельской области. Вместе с представителями органов власти, общественных организаций, ветеранского и педагогического сообществ Герой России обсудил, какой должна быть единая система работы с детьми и молодёжью. По его словам, региональная стратегия должна учитывать историю и особенности Русского Севера: морские традиции, судостроение, освоение Арктики, подвиги северян и примеры людей, которые своим трудом развивали страну.

«Патриотическое воспитание — это система: ежедневная, планомерная и понятная. Важно не только рассказывать молодёжи о прошлом, но и давать ей возможность участвовать в реальных проектах, чувствовать ответственность за свой край и его будущее», — отметил Владислав Головин.

Участники дискуссии уделили особое внимание развитию поискового и волонтёрского движения, наставничества, исторических, экологических и медиапроектов. Прозвучавшие инициативы учтут при доработке стратегии, а предложения, требующие федеральной поддержки, направят для дальнейшей проработки. Патриотическое воспитание и поддержка наставничества также являются важными направлениями Народной программы «Единой России».

Практическим продолжением разговора стало посещение мурала, посвящённого Герою России Сергею Ванееву. Координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалёв рассказал о жизненном пути и подвиге уроженца Няндомы. Участники встречи обсудили, как память о защитниках Отечества становится частью городской среды и объединяет поколения.

В Новодвинске Владислав Головин посетил Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат — одно из крупнейших промышленных и градообразующих предприятий региона. Герой России познакомился с производством, осмотрел основные площадки и встретился с трудовым коллективом. Он отметил высокий уровень предприятия и вклад сотрудников АЦБК в развитие лесопромышленного комплекса, смежных отраслей и экономики страны.

Память защитников Отечества участники рабочей поездки почтили у Огня Памяти в Новодвинске. Здесь Владиславу Головину также представили строящийся памятник участникам локальных военных конфликтов.

Следующей точкой стал Новодвинский городской культурный центр, капитально отремонтированный по Народной программе «Единой России». Герой России оценил обновлённые пространства и пообщался с юнармейцами, волонтёрами, ветеранами СВО и других военных конфликтов, а также представителями местного ветеранского сообщества. Сегодня центр стал современным пространством для творчества, общественных инициатив и общения людей разных поколений.

В Штабе общественной поддержки Владислав Головин встретился с активистками «Женского движения Единой России», партийцами и волонтёрами, которые плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и поддерживают семьи участников СВО. Говорили о развитии добровольческих инициатив и объединении жителей региона вокруг помощи фронту.

Завершился первый день поездки в Центре «Патриот». Начальник Главного штаба «Юнармии» познакомился с материально-технической базой регионального отделения движения, посетил экспозиции центра, пообщался с юнармейцами и руководителями патриотических объединений.

Рабочая программа продолжится 1 августа. В Архангельске Владислав Головин даст старт игре «Семейная зарница», посетит завод «Красная кузница», познакомится с производством и встретится с коллективом предприятия. Затем Герой России отправится в Северодвинск, где пообщается с юнармейцами и участниками Движения Первых, посетит парк «Патриот» и выставку, посвящённую специальной военной операции. Также в программе — встречи с участниками Ассоциации ветеранов СВО и военнослужащими Беломорской военно-морской базы.



