Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская епархия проводит конкурс для педагогов

    Образовательный отдел Архангельской епархии приглашает педагогов поучаствовать в конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Прием работ на региональный этап завершится 31 марта 2024 года.

    Конкурс проводится в следующих номинациях:

    — «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации»;

    — «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»;

    — «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом);

    — «Лучший образовательный издательский проект года».

    Познакомиться с документацией можно на сайте http://konkurs.podvig-uchitelya.ru    или в прикрепленном файле.

    Напомним, конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» пройдет уже в 19 раз. Основная его цель — укрепление взаимодействия церковной и светской систем образования в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

    Организаторами первого этапа являются отдел религиозного образования и катехизации Архангельской епархии, Министерство образования Архангельской области и Архангельский областной институт открытого образования. 

26 январь 09:11 | : Будни / Верую

Главные новости


Николай Рубцов. Вспоминая родину
Молодые педагоги не забыты. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (261)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20